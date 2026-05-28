Futuro granata la voce dei tifosi | Siamo nelle mani di Iervolino

Dopo l'eliminazione dai playoff, i tifosi della Salernitana hanno dichiarato di confidare nel patron e di voler ripartire dall'allenatore Serse Cosmi. Un rappresentante della tifoseria ha affermato che la squadra è nelle mani di Iervolino e che bisogna puntare sul tecnico attuale. Le dichiarazioni sono state rilasciate subito dopo la sconfitta, evidenziando la volontà di sostenere la squadra nel prossimo futuro.

“Siamo nelle mani del patron Iervolino e bisogna ripartire da Serse Cosmi”. Un minuto dopo l'amara eliminazione dai playoff, i tifosi della Salernitana hanno spalancato gli occhi sul futuro e hanno espresso il proprio desiderio. In realtà è doppio: Iervolino ancora al timone è la premessa. Poi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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