De Bruyne-Napoli futuro incerto | il nodo Conte

Il trasferimento di Kevin De Bruyne al Napoli rimane in sospeso e il suo arrivo non è ancora ufficiale. Le trattative tra il giocatore e il club sono ancora in corso, mentre si discute anche del ruolo di Antonio Conte come possibile allenatore della squadra. La situazione attende sviluppi definitivi, senza che siano state comunicate date ufficiali o dettagli conclusivi.

Il futuro di Kevin De Bruyne al Napoli torna al centro delle valutazioni. Non per una rottura personale con Antonio Conte. Il punto, almeno secondo chi conosce bene il calcio belga, riguarda soprattutto il contesto tattico in cui il centrocampista è chiamato a muoversi. Il tema è stato affrontato da Geert Lambaerts durante la trasmissione “Un Calcio alla Radio” su Radio Napoli Centrale. Il giornalista belga ha messo a confronto il calcio vissuto da De Bruyne al Manchester City con quello trovato in azzurro. Due mondi diversi. Da una parte una squadra costruita per attaccare e tenere il pallone. Dall’altra un sistema più prudente, con un blocco più basso e meno campo da aggredire palla al piede.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - De Bruyne-Napoli, futuro incerto: il nodo Conte DE BRUYNE torna a NAPOLI e guardate cosa fa! Notizie correlate Da Conte a De Bruyne: ADL pianifica il futuro del NapoliIl patron del Napoli Aurelio De Laurentiis è al lavoro per pianificare al meglio il futuro della squadra partenopea: sul tavolo il nodo allenatore e... Leggi anche: De Bruyne, futuro ancora incerto: ecco quando prenderà una decisione Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Napoli, rebus De Bruyne: futuro in bilico e 3 rientri per Conte; Napoli, contro il Como in campo il tridente... del futuro; De Bruyne insufficiente e fuori a Como, il Napoli si interroga: tornano i dubbi sul futuro; Calciomercato Napoli, rendimento De Bruyne: quale futuro per il belga?. De Bruyne al Napoli un altro anno?La Gazzetta scrive che il Napoli vuole tenere De Bruyne. Ma i numeri raccontano un'altra storia: 54% di partite saltate, 5 gol, 6,5 milioni di stipendio. ilnapolista.it De Bruyne, pressing dalla MLS! Due le offerte: cosa filtra sul futuro al NapoliCessione De Bruyne – Kevin De Bruyne continua a essere al centro delle voci di mercato del Napoli, con scenari ancora tutti da definire per il suo futuro. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il ce ... fantamaster.it Napoli, De Bruyne delude a Como: un flop che riapre il mercato x.com De Bruyne al Napoli, un'esperienza che potrebbe concludersi a fine stagione a causa delle visioni tattiche differenti. Il giornalista, in tal senso, svela: "Al Manchester City giocava in un sistema offensiva, ma con Conte c'è un modo di giocare differente, più - facebook.com facebook