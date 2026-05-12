Napoli sconfitto dal Bologna | Champions ancora da conquistare futuro di Conte e De Bruyne tutto da decidere
Napoli ha perso in casa contro il Bologna con il punteggio di 2-3, una sconfitta che ha impedito di ottenere la qualificazione matematica alla Champions League. La partita ha riaperto la corsa europea del club, che fino a quel momento sembrava ormai definita. La sconfitta ha anche sollevato dubbi sul futuro tecnico e sulla posizione di alcuni giocatori chiave, tra cui De Bruyne. La qualificazione alla competizione continentale resta ancora da conquistare.
? In Sintesi La sconfitta interna contro il Bologna (2-3) ha rimandato la qualificazione matematica alla Champions League e ha riaperto una corsa europea che sembrava già chiusa. Il Napoli guida con 70 punti ma tra la seconda e la quinta c’è solo un abisso di cinque punti: Juventus 68, Milan e Roma 67, Como 65. Agli azzurri basterà vincere una delle ultime due partite — a Pisa domenica 17 maggio alle 12:30 o in casa contro l’ Udinese — per blindare il posto europeo. Sullo sfondo si agitano però questioni enormi: Antonio Conte non è certo di restare, Kevin De Bruyne potrebbe salutare dopo una sola stagione, Lukaku è in partenza e Hojlund verrà riscattato dal Manchester United per 44 milioni di euro.🔗 Leggi su Napolissimo.it
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