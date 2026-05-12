Napoli sconfitto dal Bologna | Champions ancora da conquistare futuro di Conte e De Bruyne tutto da decidere

Napoli ha perso in casa contro il Bologna con il punteggio di 2-3, una sconfitta che ha impedito di ottenere la qualificazione matematica alla Champions League. La partita ha riaperto la corsa europea del club, che fino a quel momento sembrava ormai definita. La sconfitta ha anche sollevato dubbi sul futuro tecnico e sulla posizione di alcuni giocatori chiave, tra cui De Bruyne. La qualificazione alla competizione continentale resta ancora da conquistare.

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? In Sintesi La sconfitta interna contro il Bologna (2-3) ha rimandato la qualificazione matematica alla Champions League e ha riaperto una corsa europea che sembrava già chiusa. Il Napoli guida con 70 punti ma tra la seconda e la quinta c’è solo un abisso di cinque punti: Juventus 68, Milan e Roma 67, Como 65. Agli azzurri basterà vincere una delle ultime due partite — a Pisa domenica 17 maggio alle 12:30 o in casa contro l’ Udinese — per blindare il posto europeo. Sullo sfondo si agitano però questioni enormi: Antonio Conte non è certo di restare, Kevin De Bruyne potrebbe salutare dopo una sola stagione, Lukaku è in partenza e Hojlund verrà riscattato dal Manchester United per 44 milioni di euro.🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Napoli sconfitto dal Bologna: Champions ancora da conquistare, futuro di Conte e De Bruyne tutto da decidere ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Da Conte a De Bruyne: ADL pianifica il futuro del NapoliIl patron del Napoli Aurelio De Laurentiis è al lavoro per pianificare al meglio il futuro della squadra partenopea: sul tavolo il nodo allenatore e... Leggi anche: Napoli, il futuro di Conte è ancora da chiarire: a fine anno incontro con De Laurentiis Argomenti più discussi: Calcio, Napoli sconfitto al Maradona dal Bologna: una magia di Rowe vale i tre punti ai felsinei; Napoli, sconfitta con il Bologna e Champions a rischio. Classifica, combinazioni e calendario. Cosa succede ora; Calcio: Napoli sconfitto nel finale | blue News; Le pagelle di Napoli-Bologna 2-3 sconfitta inaspettata al Maradona. Il Lazio domina assolutamente contro il Napoli al Maradona. Napoli 0:2 Lazio reddit Calcio, Napoli sconfitto al Maradona dal Bologna: una magia di Rowe vale i tre punti ai felsineiAl Diego Armando Maradona il Bologna batte il Napoli 3-2 al termine di una sfida spettacolare e ricca di colpi di scena, valida per il 36° turno di Serie ... oasport.it