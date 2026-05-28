Futball Cava Ronco si chiude un' era | il portiere Riccardo Carroli sveste il biancorosso

Il portiere Riccardo Carroli ha lasciato il Futball Cava Forlì. La separazione tra il giocatore e la società è stata ufficializzata, chiudendo un lungo periodo di collaborazione. Carroli ha vestito la maglia biancorossa per diversi anni, contribuendo con le sue prestazioni. La società ha ringraziato il portiere per il suo impegno. Nessun altro dettaglio riguardo a future destinazioni o motivazioni è stato comunicato.

Le strade del Futball Cava Forlì e di Riccardo Carroli si separano ufficialmente, segnando la fine di un ciclo lungo, intenso e ricco di reciproche soddisfazioni. La società biancorossa ha comunicato che l'estremo difensore non farà parte della rosa della prima squadra per la prossima stagione. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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