Due punti persi dal dominio alla delusione | il Futball Cava Ronco si fa rimontare dal Faenza

Il Futball Cava Ronco ha concluso la partita con un pareggio dopo aver concluso la prima ora di gioco in vantaggio di due reti. Nel secondo tempo, il Faenza ha segnato due gol e recuperato lo svantaggio, portando il risultato finale sul punteggio di 2-2. La squadra biancorossa ha perso due punti in classifica a causa di questa rimonta.

I biancorossi disputano un’ottima prima ora di gioco, portandosi sul doppio vantaggio, ma nel finale subiscono la rimonta ospite Il Futball Cava Ronco mastica amaro al termine di una gara che sembrava saldamente nelle sue mani. Contro il Faenza, i biancorossi disputano un’ottima prima ora di gioco, portandosi sul doppio vantaggio, ma nel finale subiscono la rimonta ospite che vale il 2-2 definitivo. L’avvio di gara è subito a tinte biancorosse. Dopo appena un minuto, Casadei recupera un pallone prezioso e serve al centro Stucchi, fermato solo dall’uscita attenta di Ruffilli. Sulla ribattuta, Parlanti spreca calciando alto a porta sguarnita. La squadra di casa continua a spingere: ci provano Magnani dalla distanza e ancora Casadei, ma Ruffilli si dimostra reattivo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Due punti persi, dal dominio alla delusione: il Futball Cava Ronco si fa rimontare dal Faenza Articoli correlati Calcio, Futball Cava Ronco cade in casa contro il Medicina Fossatone che ne fa treSconfitta casalinga per il Futball Cava Ronco che perde 3-0 contro il Medicina Fossatone, le reti di Amaducci, Fini e Giorgioni per gli ospiti. Pari e spettacolo: il Futball Cava Ronco si ferma sull’1-1 contro il CastenasoUna partita equilibrata, come dimostra l’andamento dei novanta minuti, nella quale i padroni di casa hanno accarezzato a lungo l’idea dei tre punti...