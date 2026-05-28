Furto notturno ad Alvanella | ladri svaligiano casa e fuggono con soldi e danni
Nella notte tra mercoledì e giovedì, alle 3:30, ladri sono entrati in una casa a Alvanella, frazione di Monteforte Irpino. I malviventi hanno svaligiato l’abitazione portando via denaro contante e danneggiando alcune suppellettili. Non ci sono ancora dettagli sui mezzi utilizzati o sull’eventuale presenza di testimoni. Le forze dell’ordine sono state allertate e stanno conducendo le indagini.
Alvanella (Monteforte Irpino), 28 maggio 2026 – Nella notte tra mercoledì e giovedì, verso le 3:30, un’abitazione della frazione Alvanella di Monteforte Irpino è stata presa di mira da ignoti. Secondo quanto riferito dalla persona coinvolta, i malviventi hanno approfittato dell’assenza temporanea. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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