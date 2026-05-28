Furto notturno ad Alvanella | ladri svaligiano casa e fuggono con soldi e danni

Notizia in breve

Nella notte tra mercoledì e giovedì, alle 3:30, ladri sono entrati in una casa a Alvanella, frazione di Monteforte Irpino. I malviventi hanno svaligiato l’abitazione portando via denaro contante e danneggiando alcune suppellettili. Non ci sono ancora dettagli sui mezzi utilizzati o sull’eventuale presenza di testimoni. Le forze dell’ordine sono state allertate e stanno conducendo le indagini.