Nel centro storico di Ferrara, un furto si è verificato nel pomeriggio di ieri, coinvolgendo una abitazione in via San Romano. I ladri sono entrati mentre era ancora giorno, portando via denaro e gioielli prima di fuggire. La scena si è svolta nel pieno di un normale giorno lavorativo, senza che nessuno si accorgesse immediatamente dell’accaduto. La polizia sta indagando sull’episodio.

Ferrara, 13 aprile 2026 – Un colpo nel cuore del centro storico e nel pieno pomeriggio di un normale giorno di lavoro. È bastata la temporanea assenza del padrone di casa, un esercente del centro, per lasciare campo libero ai ladri che, in un lampo, si sono intrufolati nell’abitazione e hanno messo le mani su denaro e gioielli. Il tutto mentre all’esterno scorreva il normale via vai del venerdì. Sull’accaduto è stata sporta denuncia ai carabinieri, che ora stanno svolgendo tutte le indagini del caso. Rimane lo sconcerto da parte delle vittime per le modalità e le tempistiche con cui i malviventi hanno agito. Cosa è successo. Ma facciamo un passo indietro.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Furto in pieno giorno in centro, ladri in casa in via San Romano: fuggono con soldi e gioielli

Ladri in pieno giorno, rubati soldi e gioielli: "Hanno ribaltato tutta la casa"È ancora emergenza furti in abitazione: l’allungarsi delle giornate non sembra aver fermato la scia di colpi.

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