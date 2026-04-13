Furto nella notte a Ciampino | ladri picchiano e chiudono in una stanza il cane poi svaligiano la casa

Da fanpage.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte a Ciampino, alcuni malviventi sono entrati in una abitazione riuscendo a svaligiare gioielli per oltre 10.000 euro e orologi di lusso. Durante il furto, i ladri hanno picchiato il cane di famiglia e successivamente lo hanno rinchiuso in una stanza. La polizia ha avviato le indagini per individuare i responsabili.

Bottino con gioielli per oltre 10mila euro e orologi di lusso, maxifurto a Ciampino: i ladri hanno picchiato il cane di famiglia. Al rientro l'amara scoperta.🔗 Leggi su Fanpage.it

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