Nella stessa notte, un uomo è stato arrestato dopo aver tentato di entrare in diversi negozi e chalet. Sono stati recuperati profumi, cassette di pesce, un televisore, denaro contante dai registratori di cassa, pacchetti di sigarette e biciclette. L’indagine ha accertato che l’individuo avrebbe messo a segno più di una decina di furti tra negozi di varia natura e attività commerciali.

È accusato di aver messo a segno più di una decina di furti: profumi da "Acqua e Sapone", cassette di pesce, un televisore, soldi in contanti prelevati dai registratori di cassa di alcune attività e tabaccherie, pacchetti di sigarette, biciclette e altro ancora. Ma nel primo pomeriggio dell’altro ieri, i carabinieri dell’Aliquota operativa, coadiuvati dai colleghi della stazione di Civitanova, guidati dal capitano Angelo Chiantese hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal tribunale di Macerata. Il provvedimento restrittivo, firmato dal giudice per le indagini preliminari che ha pienamente condiviso gli esiti delle indagini svolte dai militari dell’Arma, è a carico di Riad Boulira, 30enne tunisino, già noto alle forze dell’ordine e senza fissa dimora. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Furti a raffica in negozi e chalet, arrestato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Raffica di furti con spaccata, svaligiati cinque negoziDurante la notte tra martedì 28 e mercoledì 29 aprile, cinque negozi situati tra il centro e l'area di Porta Nuova sono stati svaligiati.

Raffica di furti in centro. Nel mirino dei ladri tabaccherie e negoziNell’ultima settimana si sono verificati tre furti in negozi del centro, avvenuti in tre notti diverse.

Temi più discussi: Furti a raffica in negozi e chalet, arrestato; Raffica di furti nelle abitazioni, la banda dei cileni che depredavano le case nel Comasco finisce davanti ai giudici; Raffica di furti in centro a Empoli, ladri scatenati. Tante attività prese di mira; Furti a raffica nei supermercati: 18 colpi in tre regioni, arrestati due giovani (Video).

Furti a raffica nei supermercati: 18 colpi in tre regioni, arrestati due giovani (Video) | Cronache Ancona x.com

Raffica di furti a Gaeta, la polizia denuncia un pregiudicatoA Gaeta la polizia ha denunciato in stato di libertà un 44enne già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di una serie di furti in abitazione ... h24notizie.com

Furti a raffica nei market, presi due ragazziNei guai pugliesi di 18 e 19 anni. I colpi a Recanati, Porto Recanati, Potenza Picena, Montecassiano, Montelupone e Civitanova ... ilrestodelcarlino.it