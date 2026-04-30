Raffica di furti con spaccata svaligiati cinque negozi

Durante la notte tra martedì 28 e mercoledì 29 aprile, cinque negozi situati tra il centro e l'area di Porta Nuova sono stati svaligiati. Gli autori dei furti hanno utilizzato tecniche di spaccata per entrare nei locali e portare via merce e denaro. La polizia sta indagando sul caso, senza ancora aver catturato i responsabili. Non si segnalano feriti o incidenti correlati agli episodi.

Cinque attività commerciali prese di mira in una sola notte tra centro e Porta Nuova. È il bilancio di un raid di furti avvenuto nella notte tra martedì 28 e mercoledì 29 aprile. La scoperta è stata fatta il mattino seguente da proprietari e gestori, che hanno trovato le vetrine danneggiate, le.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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