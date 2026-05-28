Al teatro Conti ecco " Fuori tempo ", uno spettacolo scritto e realizzato nell’ambito del progetto di scrittura creativa e improvvisazione teatrale da parte di ragazzi in età adolescenziale. L’iniziativa, che è sostenuta dall’assessorato ai servizi sociali e educativi del Comune, è organizzata da " Favola fragile ", una associazione del terzo settore che si occupa di percorsi laboratoriali, scrittura creativa e cinema. "Fuori tempo" sarà messo in scena sabato 6 giugno alle 21 ed è stato scritto da un gruppo di ragazzi, con la supervisione di Leonardo Accattoli con Letizia Trivelli e la collaborazione di Ilaria Bambozzi. Sarà rappresentata una band musicale un po’ strampalata, composta da ragazzi con molta ambizione che cercano disperatamente di comporre un brano per partecipare al contest musicale di Fontespina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Fuori tempo", gli adolescenti conquistano il palco

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