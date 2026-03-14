Fuori dal gregge contro i tumori Prevenzione tra gli adolescenti

È stato presentato un nuovo progetto educativo dedicato agli adolescenti, con l’obiettivo di promuovere la prevenzione contro i tumori. L’iniziativa invita i giovani a fare scelte consapevoli e a distinguersi dal comportamento di massa. La campagna si rivolge principalmente a studenti e insegnanti, con attività e materiali informativi rivolti alle scuole. Il progetto intende coinvolgere i ragazzi in un percorso di consapevolezza e responsabilità.

Fuori dal gregge. Coraggio di scegliere se stessi: è il nuovo progetto educativo lanciato dalla Fondazione Sandro Pitigliani per la lotta contro i tumori nelle scuole di Prato, con l’obiettivo di promuovere la prevenzione tra gli adolescenti, incoraggiandoli a compiere scelte consapevoli e libere dai condizionamenti sociali. "La prevenzione comincia ben prima della comparsa della malattia ha detto la presidente Giovannella Pitigliani Sini –: in famiglia, a scuola, nelle scelte di ogni giorno. Per questo motivo abbiamo deciso di offrire alle scuole un percorso educativo per accompagnare gli adolescenti nella scoperta della salute come valore, diritto e scelta consapevole". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fuori dal gregge contro i tumori. Prevenzione tra gli adolescenti Articoli correlati Leggi anche: Prato, lotta ai tumori nelle scuole col progetto ‘Fuori dal gregge’ Tumori, a Foggia giornata dedicata alla prevenzione: tutti gli screening disponibili nel 'World Cancer day'Asl Foggia promuove un open day nei consultori con screening gratuiti, un momento di confronto con la cittadinanza per diffondere la cultura della... Aggiornamenti e notizie su Fuori dal gregge contro i tumori... Temi più discussi: Fuori dal gregge contro i tumori. Prevenzione tra gli adolescenti; Fuori dal Gregge: Prato educa i giovani a prevenire e vivere sani; La lotta ai tumori arriva nelle scuole con il progetto Fuori dal Gregge della Fondazione Sandro Pitigliani; Sanitari sotto attacco: più operatori aggrediti, l’allarme dal summit di Perugia. Troupe di Fuori dal Coro aggredita a Mestre, il racconto dell'inviato Matteo Nalin: Sputi e caffè bollenteUna troupe del programma di Mario Giordano Fuori dal coro è stata aggredita a Mestre: il racconto dell'inviato Matteo Nalin ... virgilio.it Bambino tolto alla mamma, l'Usl contro Fuori dal Coro (Rete 4): «Pronti a tutelarci»TREVISO - L'Usl è pronta a intraprendere (e lo ha già fatto) «ogni azione necessaria a tutela della propria immagine, del decoro e della professionalità dei dipendenti» dopo quanto andato in onda ... ilgazzettino.it Post da "tenere fuori dalla portata dei lettini" [Semi-Cit.] #evergreen - facebook.com facebook La chimica, fuori dal laboratorio, sa descrivere legami che sembrano sfuggire a ogni formula. Massimiliano Smeriglio accoglie questa intuizione nel suo romanzo Il legame covalente (Mondadori) x.com