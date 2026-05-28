La seconda puntata ha acceso i riflettori sui rappresentanti di istituto del Mattei e del Fazzini-Giuliani, protagonisti di una chiacchierata dedicata alla vita scolastica e all’organizzazione degli eventi più importanti dell’anno. Dalla Fashion Week all’Open Day, fino al Firewell Party e alla partita tra il plesso alberghiero e il Fazzini-Giuliani, gli studenti hanno raccontato impegno, responsabilità e spirito di collaborazione. Uno degli elementi che rende Fuori Aula un progetto innovativo è proprio la capacità di creare inclusione e socialità attraverso il dialogo tra studenti e docenti. Il podcast diventa così uno spazio aperto in cui idee, esperienze e progetti prendono voce, favorendo partecipazione e senso di appartenenza alla comunità scolastica. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - “Fuori Aula” cresce ancora, il video podcast dell’IISS Mattei-Fazzini-Giuliani conquista studenti e docenti

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