Fiorentina i convocati per l' Atalanta | Kean ancora assente Out Fazzini

Da gazzetta.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La squadra ha annunciato i nomi dei ventuno giocatori convocati per la partita contro l’Atalanta, valida per la 38ª giornata di campionato. Tra i convocati non c’è Kean, che resta assente, e Fazzini è stato escluso dalla lista. La scelta definitiva è stata comunicata dal tecnico prima dell’incontro. La squadra si prepara a scendere in campo con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo in questa partita di fine stagione.

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Dopo aver archiviato il discorso salvezza contro il Genoa e aver vinto all'Allianz Stadium contro la Juventus per 2-0, la Fiorentina vuole ora a chiudere al meglio il campionato, davanti ai propri tifosi. Ventuno i giocatori selezionati da Vanoli, che per l'anticipo della 38ª giornata di Serie A, contro l'Atalanta, dovrà fare ancora una volta a meno di Kean. Alle prese con un dolore alla tibia che lo tormenta da settimane, il numero 9 viola concluderà il proprio campionato ai box. Non convocati anche il lungodegente Lamptey, lo squalificato Ranieri, il febbricitante Fazzini e Parisi (lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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