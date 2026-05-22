Fiorentina i convocati per l' Atalanta | Kean ancora assente Out Fazzini

La squadra ha annunciato i nomi dei ventuno giocatori convocati per la partita contro l’Atalanta, valida per la 38ª giornata di campionato. Tra i convocati non c’è Kean, che resta assente, e Fazzini è stato escluso dalla lista. La scelta definitiva è stata comunicata dal tecnico prima dell’incontro. La squadra si prepara a scendere in campo con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo in questa partita di fine stagione.

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