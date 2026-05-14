Il Don Bosco svela i dieci spettacoli della nuova stagione | tanti volti noti al grande pubblico
Il Teatro Don Bosco di Caserta ha annunciato i dieci spettacoli della stagione 20262027, che comprende rappresentazioni di artisti noti al grande pubblico. La programmazione si propone di mantenere un collegamento con le tradizioni locali, rafforzando comunque la presenza di produzioni provenienti dal panorama nazionale. La presentazione è avvenuta in una conferenza a cui hanno partecipato rappresentanti del teatro e alcuni artisti coinvolti. La stagione si aprirà con uno spettacolo di grande richiamo, seguito da altri eventi in programma fino alla fine dell’anno.
Presentata la nuova stagione teatrale 20262027 del Teatro Don Bosco di Caserta. Una stagione che, come già fatto in parte quest’anno, punta i piedi nella tradizione locale per aprirsi ancor di più al panorama nazionale. Una stagione che promette emozioni, risate, riflessioni e momenti. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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