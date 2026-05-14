Il Don Bosco svela i dieci spettacoli della nuova stagione | tanti volti noti al grande pubblico

Il Teatro Don Bosco di Caserta ha annunciato i dieci spettacoli della stagione 20262027, che comprende rappresentazioni di artisti noti al grande pubblico. La programmazione si propone di mantenere un collegamento con le tradizioni locali, rafforzando comunque la presenza di produzioni provenienti dal panorama nazionale. La presentazione è avvenuta in una conferenza a cui hanno partecipato rappresentanti del teatro e alcuni artisti coinvolti. La stagione si aprirà con uno spettacolo di grande richiamo, seguito da altri eventi in programma fino alla fine dell’anno.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui