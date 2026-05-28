Funamboli giovedì 4 giugno presentazione del libro di don Francesco Fiorillo al Salone Filicchi
Giovedì 4 giugno si terrà la presentazione del libro “Funamboli” di don Francesco Fiorillo al Salone Filicchi. Il volume affronta il tema della perdita di un figlio, raccontando le esperienze di chi ha vissuto un dolore così grande. La presentazione si svolgerà nel pomeriggio, con la partecipazione dell’autore e di alcuni relatori. La copertina del libro mostra un’immagine di un funambolo in equilibrio su una corda.
La perdita di un figlio è un dolore che cambia per sempre la vita. Da questa ferita profonda nasce “Funamboli. Genitori che camminano sul filo dell'oltre”, il libro di don Francesco Fiorillo che sarà presentato a Livorno in un incontro promosso da Il Sipario di Matteo ODV, con il patrocinio del. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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