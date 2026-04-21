Il commissario Riccardi sarà protagonista di una presentazione al prossimo Salone del Libro di Torino, evento che si svolgerà tra pochi mesi. La sua figura, molto conosciuta tra i lettori di fumetti, sarà al centro di un appuntamento dedicato. La scuderia Bonelli organizzerà un evento dedicato a questo personaggio, che vedrà la sua ultima avventura presentata al pubblico presente alla manifestazione.

Una nuova avventura aspetta per il commissario più famoso della scudiera Bonelli, di cui avrà anche una presentazione speciale a Torino. Sabato 16 maggio al Salone del Libro di Torino Maurizio de Giovanni presenterà il nuovo libro de IL COMMISSARIO RICCIARDI A FUMETTI: IL PIANTO DELL’ALBA, edito da Sergio Bonelli Editore, presente in fiera con un suo stand (Padiglione 1, Stand D44). Ad accompagnare Maurizio de Giovanni, ci sarà Michele Masiero, Direttore Editoriale Sergio Bonelli Editore, con cui l’autore si confronterà sul modo in cui l e pagine della letteratura incontrano il fumetto nella Napoli degli anni Trenta: un modo speciale per approfondire il lungo viaggio dell’avventura umana ed editoriale del Commissario Ricciardi.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Il commissario Riccardi avrà una sua presentazione al prossimo Salone del libro di Torino

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