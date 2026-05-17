All’interno del Salone del Libro di Torino, l’Umbria partecipa con un focus sull’attualità di San Francesco. La partecipazione non si limita a esporre libri e autori, ma coinvolge anche momenti di riflessione e confronto su temi legati alla figura del santo e alla sua influenza nel mondo contemporaneo. La presenza regionale si inserisce in un programma che include incontri, presentazioni e approfondimenti, con l’obiettivo di stimolare il dibattito tra pubblico e addetti ai lavori.

"La nostra presenza a Torino non vuole essere solo una vetrina della grande editoria e del talento letterario, ma un vero e proprio laboratorio di pensiero". Così la presidente della Regione Stefania Proietti ha spiegato il senso e il valore della partecipazione dell’Umbria al Salone del Libro di Torino come regione ospite, accendendo i riflettori "su un anniversario che tocca il cuore profondo della nostra terra e del mondo intero: gli 800 anni dalla morte di San Francesco. Parlare di lui oggi – ha proseguito – non significa fare solo un’operazione di memoria, ma interrogare il presente". La riscoperta del messaggio universale di pace,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Umbria al Salone del Libro. L’attualità di San Francesco

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Stefania Proietti - Care concittadine e cari concittadini... (11.05.26)

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