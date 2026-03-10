Auto brucia in garage e il fumo invade il vano scale | condominio evacuato e 15 persone in ospedale

Nelle prime ore di martedì a Cerea, un incendio ha interessato un garage, causando anche la propagazione del fumo nel vano scale. L’incendio ha portato all’evacuazione del condominio e 15 persone sono state trasportate in ospedale per intossicazioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio.

L'incendio è divampato poco prima delle ore di martedì a Cerea e sul posto si sono diretti i vigili del fuoco ed il personale del 118 Un incendio è divampato nelle prime ore di martedì a Cerea, costringendo alcune persone rimaste intossicate a ricorrere alle cure ospedaliere. Poco prime delle ore 5, un'auto sarebbe andata a fuoco mentre si trovava nel garage di un condominio situato in via Calcara. Lanciato l'allarme, sul posto si sono diretti due mezzi dei vigili del fuoco di Verona, due dal distaccamento di Legnago e uno da Bovolone, che si sono messi all'opera per domare il rogo e riportare la situazione in sicurezza.... 🔗 Leggi su Veronasera.it

