Balene davanti al Conero il salvataggio dei carabinieri e i lavori nella Ciclopedonale del Conero | le notizie della giornata in un minuto

Oggi si sono registrati diversi avvenimenti nella regione. Sono state avvistate balene al largo del Conero, mentre i carabinieri sono intervenuti per salvare un uomo rimasto bloccato sugli scogli di Numana. Nel frattempo, si continua a discutere sui dati relativi al gioco d’azzardo nelle Marche, che potrebbero superare i 4 miliardi di euro entro il 2025. Sono inoltre in corso lavori nella pista ciclabile del Conero.

ANCONA - Dall’avvistamento di balene al largo del Conero al salvataggio di un uomo sugli scogli di Numana, mentre fanno discutere i numeri del gioco d’azzardo nelle Marche, oltre i 4 miliardi nel 2025. Queste le notizie principali della giornata ad Ancona e provincia.Balene al largo del.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Ciclopedonale del Conero, completata la manutenzione straordinariaANCONA – In concomitanza con l’avvio della stagione primavera-estate sono stati completati i lavori di manutenzione straordinaria della ciclopedonale... Pattinaggio Riccione: al trofeo Nazionale del Conero le formazioni riccionesi conquistano tutte il podioMarco Perrotti ha inaugurato la stagione del libero al campionato interprovinciale di San Giovanni in Persiceto conquistando l’oro Tutte le... Contenuti di approfondimento Spettacolo al largo del Conero: avvistata una coppia di balene – VIDEOAd inizio mese vi erano state degli avvistamenti nella zona di Rimini e in quel di Pesaro ora invece le balene sono tornate a farsi vedere al largo del Conero. Immagini stupende che peraltro riprendon ... youtvrs.it Ciclopedonale del Conero, un anno dopo: condizioni disastrose e pericolosaAncona, 8 agosto 2025 – Pratica, utile e comoda. Era nata così la ciclopedonale del Conero, un percorso di quasi 12 chilometri da fare a piedi, di corsa oppure in bicicletta per raggiungere Portonovo ... ilrestodelcarlino.it