Fugge dopo l’incidente in tangenziale | sulla moto aveva una targa truccata

Dopo un incidente in tangenziale, un motociclista è fuggito dal luogo dell’incidente. La targa del veicolo era stata modificata con del nastro adesivo nero, che aveva alterato una lettera per rendere il mezzo meno riconoscibile. La modifica era visibile e aveva lo scopo di nascondere l’identità del proprietario. La polizia sta indagando per rintracciare il soggetto coinvolto.

Ha modificato la targa della propria moto utilizzando del nastro adesivo nero per trasformare una lettera e rendere il mezzo irriconoscibile. Ma a tradirlo è stato un incidente lungo la tangenziale di Trento e, soprattutto, una semplice fotografia scattata subito dopo lo schianto. È da. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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Incidente stradale nella rotonda, chi ha ragione

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