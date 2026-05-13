Nella notte tra sabato e domenica a Castel d’Ario si è verificato un incidente tra una Nissan Qashqai e un motoveicolo. Dopo l’impatto, l’automobilista si è allontanato dal luogo dell’incidente senza fermarsi, ma poi è tornato per recuperare la targa. I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno poi identificato e denunciato il conducente, che aveva cercato di nascondere la propria presenza.

Castel d’Ario, 13 maggio 2026 – Nella notte tra sabato e domenica scorsi, in Castel d’Ario, si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolti un’ autovettura Nissan Qasqhai ed un motoveicolo. Subito dopo un cittadino ha dato l’allarme viene dato al numero di emergenza 112 segnalando che il motociclista era rimasto ferito in mezzo alla carreggiata. Oltre al soccorso sanitario del 118, sul luogo dell’incidente è stata inviata una pattuglia della Stazione di San Giorgio Bigarello, impegnata nei servizi condivisi concordati in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il soccorso del motociclista e la targa “smarrita”.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fugge dopo l’incidente a Castel d’Ario. Torna sul luogo per recuperare la targa e i carabinieri lo incastrano

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