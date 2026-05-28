Fugge dal furgone della polizia diretto in tribunale ma viene investito dal treno e muore | tragedia in Uk

Un uomo di 40 anni, proveniente da una cella di detenzione, è morto dopo essere stato investito da un treno. Era fuggito da un furgone della polizia, fermo nel traffico in Hertfordshire, dopo una colluttazione con gli agenti. La fuga si è conclusa tragicamente quando l’uomo, diretto in tribunale, è stato investito mentre attraversava i binari. La polizia ha avviato un’indagine sulla vicenda.

Il 40enne proveniente dalla cella di detenzione della stazione di polizia era scappato dopo una colluttazione con agenti di custodia mentre il furgone era fermo nel traffico nell'Hertfordshire, in Inghilterra. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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