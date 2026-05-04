Dramma nella notte attraversa i binari e viene investito dal treno

Nella notte alle porte di Milano, un giovane di 26 anni è stato investito da un treno mentre attraversava i binari. L’incidente è avvenuto intorno a mezzanotte, senza altre persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Tragedia nella notte alle porte di Milano, dove un giovane di 26 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da un treno. L’incidente è avvenuto poco prima delle 23 nella stazione di Sesto San Giovanni, in circostanze ancora in fase di accertamento. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo, di origine peruviana, avrebbe attraversato i binari senza accorgersi dell’arrivo del convoglio. L’impatto è stato violentissimo e non gli ha lasciato scampo. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Dinamica ancora da chiarire. Restano diversi punti da chiarire sull’esatta dinamica dell’incidente.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Dramma nella notte, attraversa i binari e viene investito dal treno Notizie correlate Si sporge troppo col monopattino sui binari e viene investito tra un treno: 30enne gravissimoReggio Emilia, 26 marzo 2026 - Stava aspettando il treno sul binario 4 della stazione centrale di Reggio Emilia a bordo del suo monopattino. Leggi anche: Attraversa i binari, travolto dal treno in corsa: 29enne morto in Brianza Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Attraversa i binari in stazione, ragazzo muore travolto da un treno; Solo 8 episodi, su Netflix un dramma storico, ricco di tensione, tra fuga, violenza e redenzione; Tre sparatorie in 48 ore a Palermo: agguato al mercato, 30 colpi nella notte, pallottola gli attraversa la gamba. Pesaro, badante trovato morto in cucina: dramma nella notte a Cattabrighe. Malore fatale ma disposta l’autopsia, sul posto i carabinieriPESARO Disteso a terra in cucina, il sangue sul pavimento. Ore di ansia e apprensione ieri mattina in via Adda nella zona di Cattabrighe. Un badante ucraino di 65 anni, Popov Anatolii, è stato trovato ... corriereadriatico.it Dramma a Forlì, morte due studentesse in un incidente: l'auto contro un albero e i corpi incastrati tra le lamiere. Gravissima un'altra giovane - facebook.com facebook “I corridoi non hanno la pretesa di risolvere da soli il dramma che accompagna le migrazioni forzate, ma testimoniano con chiarezza che un’altra strada esiste ed è praticabile”, Don Marco Pagniello, direttore Caritas Italiana x.com