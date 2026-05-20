Autostrade nuovo alleggerimento dei cantieri in vista del ponte del 2 giugno

Martedì 19 maggio 2026 si è svolta una seduta del consiglio regionale durante la quale Jan Casella di Avs ha chiesto alla Giunta spiegazioni sul motivo per cui la società concessionaria delle autostrade non abbia ancora pubblicato un calendario dei cantieri. Nel frattempo, si lavora a un alleggerimento dei lavori in corso lungo le autostrade, con l’obiettivo di ridurre i disagi in vista del ponte del 2 giugno. Non sono stati forniti dettagli sui tempi di pubblicazione del calendario o sulle tempistiche degli interventi.

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In occasione della seduta del consiglio regionale di martedì 19 maggio 2026 Jan Casella (Avs) ha chiesto alla Giunta i motivi per cui per cui non è stato ancora pubblicato un calendario dei cantieri da parte della società concessionaria.Il consigliere ha sottolineato come da parte di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ponte del 1° maggio, via i cantieri dalle autostradeNiente cantieri sulle tratte autostradali lungo le Riviere da Ventimiglia a Sarzana durante il ponte festivo del 1 Maggio, in vista del massiccio... Leggi anche: Autostrade, dall’1 giugno scatta il rimborso del pedaggio per i cantieri Autostrade, dal 1 giugno scattano i rimborsi per traffico e cantieri: come funzionano e chi pagherà davveroPedaggi restituiti anche fino al 100% per blocchi e ritardi, ma i concessionari potranno recuperare parte dei costi aumentando le tariffe almeno fino al 2030. Ecco regole, esclusioni e modalità per fa ... panorama.it Rimborsi autostrade che beffa: pagati con gli aumentiDa giugno entrano in vigore i nuovi rimborsi autostradali per ritardi causati da cantieri e blocchi del traffico. Previsti indennizzi fino al 100% del pedaggio, ma parte dei costi potrebbe ricadere s ... insella.it