Cinque uomini sono stati arrestati dalla Polizia in un edificio abbandonato, dopo una fuga di alcuni soggetti. Nel corso delle indagini, si è scoperto che una donna di 32 anni, di nazionalità colombiana, sarebbe stata sequestrata, drogata e abusata. Sono state avviate verifiche su possibili responsabilità e sono state effettuate undici espulsioni. La situazione si trova ancora sotto approfondimento, con indagini in corso.

Roma - Una 32enne colombiana sarebbe stata sequestrata, drogata e abusata; indagini della Squadra Mobile, undici espulsioni e verifiche su responsabilità ancora da chiarire nel complesso occupato romano. Una donna colombiana di 32 anni sarebbe stata trattenuta per giorni in uno stabile abbandonato di Roma, minacciata, drogata e costretta a subire violenze sessuali di gruppo. La vittima, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, è riuscita a fuggire in strada in condizioni di forte agitazione e a chiedere aiuto a un passante, che ha immediatamente contattato il 112. La vicenda ha portato al fermo di cinque uomini, gravemente indiziati del reato di violenza sessuale di gruppo, aggravato dall’aver approfittato delle condizioni di minorata difesa della persona offesa. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Fuga dall’incubo nello stabile abbandonato: cinque uomini fermati dalla Polizia

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