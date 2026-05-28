FS Logistix, tramite la società tedesca TX Logistik, e il partner olandese Van der Vlist hanno avviato una nuova soluzione ferroviaria per il trasporto di carichi fuori sagoma su treni intermodali. La collaborazione mira a facilitare i trasporti eccezionali su rotaia, combinando le competenze di entrambe le aziende nel settore. La nuova offerta si rivolge a merci di grandi dimensioni o peso, sfruttando i treni intermodali per migliorare l’efficienza logistica.

FS Logistix, attraverso la sua società tedesca TX Logistik, e lo specialista olandese nei trasporti eccezionali Van der Vlist hanno avviato una nuova soluzione ferroviaria per il trasporto di carichi fuori sagoma su treni intermodali. La prima spedizione ha riguardato il trasporto di due piattaforme aeree, dal terminal Quadrante Europa di Verona fino a Rostock. Grazie a questa nuova soluzione, i carichi fuori standard possono viaggiare sui treni intermodali già programmati, senza dover ricorrere a convogli dedicati o a una pianificazione straordinaria. Un’innovazione che rappresenta un passo significativo per rendere sempre più flessibile il trasporto ferroviario tra Italia, Germania ed Europa settentrionale. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - FS Logistix lancia una nuova soluzione per trasporti eccezionali su treni intermodali

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