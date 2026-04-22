Fs Logistix ha raggiunto un accordo con F2i, il principale fondo infrastrutturale italiano, e Fhp Group, società attiva nel settore, per l'acquisto del 30% di Cfi. L'intesa prevede che le parti collaborino nel settore logistico, con l'obiettivo di sviluppare progetti e investimenti comuni. La firma dell'accordo si inserisce in un contesto di espansione e consolidamento nel comparto, senza ulteriori dettagli sui termini finanziari o sulle tempistiche.

Accordo tra Fs Logistix, F2i, il principale fondo infrastrutturale italiano, e Fhp Group, società controllata da F2i e specializzata in logistica portuale e ferroviaria, per rafforzare il mercato del trasporto ferroviario merci intermodale, attraverso l'ingresso della società del gruppo Fs nel capitale di Cfi, Compagnia Ferroviaria Italiana. L'operazione, si legge in una nota, prevede che Fs Logistix entri con una quota del 30% nel capitale sociale di Cfi, società controllata da Fhp Group che opera come impresa ferroviaria, nel quadro di un progetto industriale finalizzato all'ulteriore efficientamento dei servizi di logistica su ferro, in linea con gli obiettivi europei di riequilibrio modale, efficienza energetica e riduzione di CO2.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Accordo Fs Logistix con F2i e Fhp group per il 30% di Cfi

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