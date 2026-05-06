Bando da 1,5 milioni per gli studenti di Gaza nelle scuole italiane C’è tempo fino alle 18 del 26 maggio

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha aperto un bando da 1,5 milioni di euro destinato alle scuole italiane che accolgono studenti provenienti da Gaza. Le istituzioni interessate possono presentare le domande fino alle 18 del 26 maggio. La misura si rivolge alle scuole che ospitano ragazze e ragazzi provenienti dal territorio di Gaza, offrendo un supporto finanziario per le attività di accoglienza.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato l’avviso per destinare 1,5 milioni di euro alle istituzioni scolastiche che accolgono ragazze e ragazzi provenienti dal territorio di Gaza. L’obiettivo dichiarato è garantire integrazione, diritto allo studio e continuità didattica. Possono presentare richiesta le scuole statali e paritarie non commerciali, oltre ai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti. Con quei fondi sarà possibile attivare laboratori di italiano come seconda lingua – Italiano per stranieri – e percorsi formativi in aree chiave come quella linguistico-artistico-espressiva o matematico-scientifico-tecnologica, pensati per rafforzare le competenze didattiche di base.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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