Frosinone gli studenti scelgono nome e livrea del nuovo BRT | premiati i vincitori del concorso

Da frosinonetoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giovedì pomeriggio si è svolta al Teatro Vittoria la cerimonia di premiazione del concorso “Dai un Nome e una Livrea al BRT di Frosinone”, aperto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado e del Liceo Artistico. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi studenti che hanno presentato idee e proposte creative. I vincitori sono stati premiati durante l’incontro, che ha registrato un’ampia partecipazione.

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Grande entusiasmo e partecipazione giovedì pomeriggio al Teatro Vittoria per l’evento conclusivo del concorso creativo “Dai un Nome e una Livrea al BRT di Frosinone”, promosso dal Comune di Frosinone e rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado e del Liceo Artistico della città. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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