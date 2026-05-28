Frosinone gli studenti scelgono nome e livrea del nuovo BRT | premiati i vincitori del concorso

Notizia in breve

Giovedì pomeriggio si è svolta al Teatro Vittoria la cerimonia di premiazione del concorso “Dai un Nome e una Livrea al BRT di Frosinone”, aperto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado e del Liceo Artistico. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi studenti che hanno presentato idee e proposte creative. I vincitori sono stati premiati durante l’incontro, che ha registrato un’ampia partecipazione.