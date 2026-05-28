Frosinone gli studenti scelgono nome e livrea del nuovo BRT | premiati i vincitori del concorso
Giovedì pomeriggio si è svolta al Teatro Vittoria la cerimonia di premiazione del concorso “Dai un Nome e una Livrea al BRT di Frosinone”, aperto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado e del Liceo Artistico. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi studenti che hanno presentato idee e proposte creative. I vincitori sono stati premiati durante l’incontro, che ha registrato un’ampia partecipazione.
Grande entusiasmo e partecipazione giovedì pomeriggio al Teatro Vittoria per l’evento conclusivo del concorso creativo “Dai un Nome e una Livrea al BRT di Frosinone”, promosso dal Comune di Frosinone e rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado e del Liceo Artistico della città. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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