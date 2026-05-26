BRT di Frosinone studenti protagonisti | svelati nome e livrea del nuovo bus rapido

Giovedì 28 maggio alle 15.30 si terrà un evento pubblico al Teatro Vittoria per svelare il nome e la livrea del nuovo bus rapido di Frosinone. L’iniziativa, organizzata dal Comune, ha coinvolto studenti delle scuole secondarie di primo grado e del Liceo Artistico cittadino, che hanno partecipato a un concorso creativo. Durante l’appuntamento saranno presentati i risultati del progetto e il design vincente.

Giovedì 28 maggio, alle ore 15.30, il Teatro Vittoria ospiterà l’evento pubblico finale del concorso creativo “Dai un Nome e una Livrea al BRT di Frosinone”, promosso dal Comune e rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado e del Liceo Artistico cittadino.L’iniziativa nasce con. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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