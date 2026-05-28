Frode nel commercio di Gpl | imprenditore e autotrasportatore nei guai
La Guardia di Finanza di Padova ha scoperto un sistema di frode nel commercio di Gpl sfuso destinato al riscaldamento domestico. Un imprenditore e un autotrasportatore sono stati coinvolti e sono stati posti sotto indagine. L’indagine ha portato al sequestro di documenti e veicoli legati alle attività illecite. L’attività si inserisce in un’indagine più ampia sul mercato del Gpl e sui tentativi di evitare il pagamento delle imposte.
Altro successo investigativo messo a segno dalla Guardia di Finanza in provincia di Padova. Le Fiamme Gialle del comando provinciale hanno individuato e disarticolato un sistema di frode perpetrato nel settore del commercio di gpl sfuso ad uso riscaldamento destinato alle abitazioni della bassa. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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