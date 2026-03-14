Lavoratori irregolari nel turismo Frode fiscale imprenditore nei guai

Un imprenditore di 53 anni con sede a Potenza Picena è stato denunciato per aver gestito una frode fiscale superiore ai 2,3 milioni di euro. La vicenda coinvolge 490 lavoratori irregolari nel settore alberghiero e ristorativo, con l’indagine che ha portato alla scoperta di pratiche illegali legate alla gestione del personale e alle imposte non versate.

Un imprenditore di 53 anni, titolare di una ditta con sede a Potenza Picena, è stato denunciato perché ritenuto il responsabile di una frode fiscale per oltre 2 milioni e 300mila euro, che riguardava 490 lavoratori irregolari nel settore alberghiero e ristorativo. L’uomo, residente nell’entroterra del Maceratese, avrebbe emesso fatture per operazioni inesistenti e omesso i versamenti di ritenute fiscali e previdenziali, senza pagare nemmeno l’Iva ed evitando di presentare le dichiarazioni annuali dei redditi. Questa l’indagine condotta dai finanzieri della Tenenza di Porto Recanati, diretti dal sottotenente Fabrizio Cori Carlitto. L’operazione delle Fiamme gialle si è concentrata su una ditta individuale di Potenza Picena che opera in attività di consulenza amministrativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lavoratori irregolari nel turismo. Frode fiscale, imprenditore nei guai Articoli correlati Frode fiscale da 2,3 milioni e 490 lavoratori impiegati illegalmente: imprenditore nei guaiPorto Recanati, 13 marzo 2026 - Scoperta frode fiscale e contributiva per oltre 2,3 milioni di euro: 490 lavoratori impiegati illegalmente ed... Imolese calcio nei guai: “Frode fiscale per 2 milioni”Imola, 25 febbraio 2026 – Società di calcio emiliana al centro di una frode fiscale milionaria. Tutto quello che riguarda Lavoratori irregolari Temi più discussi: Lavoratori irregolari nel turismo. Frode fiscale, imprenditore nei guai; Lavoro, in Sicilia otto aziende su dieci non in regola; Lavoratori irregolari e violazioni: chiusura temporanea per due attività in zona Speyer; Decreto flussi, posti finti: migranti arrivano in città e diventano irregolari. Dai camerieri ai dipendenti di alberghi, gli affitti calmierati per i lavoratori del turismoPartiamo dalla premessa (e dalla difficoltà): servono immobili a prezzo contenuto per i lavoratori del turismo, che per natura e professione svolgono incarichi di natura stagionale, dunque temporanei ... corriere.it Ristorazione e turismo trainano il lavoro, ma manca il personale: 61% dei posti vacantiIl settore turistico e della ristorazione mantiene una crescita occupazionale con 347mila ingressi previsti nel trimestre marzo-maggio, ma oltre il 61% dei posti rimane vacante per difficoltà di reper ... italiaatavola.net Blitz della Sezione Operativa Navale di Otranto: accertati quattro lavoratori irregolari su otto. Scatta la proposta di sospensione dell’attività - facebook.com facebook Controlli in ristoranti Nisseni, 35 lavoratori in nero o irregolari. Verifiche guardia di finanza, dipendenti pagati in contanti e senza cedolini #ANSA x.com