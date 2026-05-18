frode nel commercio imprenditore condannato

Un imprenditore è stato condannato per frode nel commercio, in seguito al sequestro di decine di migliaia di prodotti di diverso tipo. Tra gli articoli sequestrati ci sono prodotti potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. Le autorità hanno inoltre denunciato l’imprenditore, che dovrà rispondere delle accuse legate alla vendita di merce non conforme alle norme di sicurezza. L’operazione fa parte di un’indagine più ampia volta a contrastare il commercio illecito di prodotti.

Decine di migliaia di prodotti di vario genere potenzialmente pericolosi sequestrati e un imprenditore denunciato. Era stato questo il bilancio di un’operazione messa segno a Porto San Giorgio dagli uomini della Guardia di Finanza di Fermo. Per questo motivo il titolare della ditta, a conclusione delle indagini, era stato rinviato a giudizio. L’uomo un 40enne di origini cinesi, è comparso davanti la giudice del tribunale di Fermo e, al termine del processo, è stato condannato a un anno e otto mesi di reclusione per il reato di frode nell’esercizio del commercio. Nell’ambito dell’attività ispettiva, i militari delle Fiamme Gialle avevano... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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