Dopo l'incidente in un deposito di cereali, tre fratellini sono morti quando un’auto ha abbattuto un silos verticale pieno di mangime. Le forze dell’ordine hanno tentato di recuperare i documenti delle cisterne coinvolte, ma le carte d’identità delle strutture sono scomparse dopo l’incendio che ha interessato l’area. La scena si presenta con i silos danneggiati e il silenzio dopo il tragico evento.

I silos sembrano una specie di mistero. Gli investigatori dei carabinieri, dopo la tragedia, hanno cercato le "carte d’identità" delle cisterne verticali killer, che, colme di mangime, abbattute da un’auto, uccisero tre fratellini alle 14.30 del 7 aprile 2023, a San Pietro in Guardiano di Bertinoro. Una ricerca vana. L’hanno spiegato ieri gli stessi detective dell’Arma, chiamati a deporre alla prima concreta udienza del processo per l’ecatombe di tre anni fa, dove morirono Fatima Boulgoute, 18 anni, Ousama 14 e Marva 10 anni, figli di emigrati marocchini residenti a Meldola. Erano in macchina. Guidava Fatima, che stava facendo pratica per l’esame della patente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fratellini morti sotto il silos: "Le carte delle cisterne svanite dopo un incendio"

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Si parla di: Fratellini morti sotto il silos: Le carte delle cisterne svanite dopo un incendio; Tre fratelli morti schiacciati dal silos, il dipendente in aula: L'area doveva essere chiusa a chiave.