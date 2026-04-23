La piccola Maria Luce è stata trasferita all'ospedale Gaslini di Genova dopo la tragedia avvenuta a Catanzaro, in cui la mamma e i due fratellini sono deceduti dopo essere caduti dal balcone. La bambina, unica sopravvissuta, è stata affidata alle cure dei medici per continuare il percorso assistenziale specialistico. Il trasferimento è stato disposto nelle ultime ore e la famiglia si trova ora sotto il monitoraggio delle autorità sanitarie.

Genova, 23 aprile 2026 - La piccola Maria Luce, unica sopravvissuta nella tragedia di Catanzaro dove sono morti la mamma e i due fratellini dopo essere precipitati dal balcone, è stata trasferita al Gaslini di Genova “per la prosecuzione del percorso assistenziale specialistico". La decisione di trasferimento è maturata a seguito del confronto clinico intercorso tra i professionisti delle due strutture e della conseguente valutazione specialistica, con l'obiettivo di garantire alla bambina la migliore continuità delle cure in un contesto altamente specializzato. "In queste ore cariche di apprensione - spiega l'assessore alla Sanità Massino Nicolò -, la Liguria si stringe attorno alla bambina e alla sua famiglia con affetto, rispetto e vicinanza.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tragedia di Catanzaro, la piccola Maria Luce trasferita al Gaslini Genova. La mamma e i fratellini morti dopo il volo dal balcone

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