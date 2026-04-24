Dopo due mesi, sono state rese note le analisi sul papà coinvolto nel caso della ricina. Secondo il Centro Antiveleni di Pavia, le tracce del veleno potrebbero essere ormai scomparse. La relazione inviata alle autorità apre una nuova fase nell'inchiesta che riguarda il caso di Pietracatella. Le indagini continuano a focalizzarsi sulla presenza di eventuali residui di sostanze tossiche nel soggetto.

Campobasso, 24 aprile 2026 – L'arrivo della relazione dal Centro Antiveleni di Pavia apre una nuova fase dell'inchiesta sul giallo di Pietracatella. Gli investigatori sapevano da giorni della certezza in merito alla presenza della ricina nel sangue di Sara Di Vita e di sua madre Antonella Di Ielsi ("intossicazione acuta"), ma ora avere tra le mani un documento ufficiale consente di svolgere anche nuovi passaggi dell'inchiesta per duplice omicidio premeditato. Per questo non sono esclusi nuovi colpi di scena nei prossimi giorni. È destinato invece a restare aperto il mistero sulla ricina nel corpo di Gianni Di Vita, padre e marito delle due vittime.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il giallo della ricina, le analisi sul papà eseguite dopo due mesi: “Le tracce del veleno potrebbero essere svanite”

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