Frasi e atteggiamenti a sfondo sessuale all'università di Brescia | il prof si autosospende

Da fanpage.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il professore dell’Università di Brescia ha deciso di sospendersi dall’insegnamento dopo essere stato accusato di aver proferito frasi e mostrato atteggiamenti a sfondo sessuale nei confronti di studenti e studentesse. La decisione è stata presa in via autonoma dal docente. Le accuse sono state rese note da alcuni studenti che hanno riferito comportamenti inappropriati. L’ateneo ha avviato un’indagine interna per chiarire i fatti.

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Il professore dell’Università di Brescia accusato di frasi e atteggiamenti a sfondo sessuale nei confronti di studenti e studentesse si è autosospeso dall'attività didattica. Tra le segnalazioni: battute, sguardi insistenti e commenti offensivi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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