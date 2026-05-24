Brescia, 24 maggio 2026 – “Potrebbe venire ogni tanto con un vestitino, almeno appagherebbe gli occhi di tutti noi maschietti e ci tirerebbe su di morale”. E ancora: “Vedo che lei è molto attenta e si sta appuntando tutto, se vuole le do anche il mio numero di telefono, così se lo appunta”. Ma anche: “Pensa più da ingegnere che da donna”. Sono alcune delle frasi che sarebbero state pronunciate in aula da un docente dell’ Università degli studi di Brescia, riportate puntualmente in ben due lettere, scritte da un gruppo di studenti e studentesse attualmente in corso e da un gruppo di laureati e laureate, per denunciare comportamenti “ritenuti inappropriati, offensivi e lesivi della dignità personale” che generano “un enorme disagio e un costante senso di frustrazione”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Vieni con un vestitino...”. Le frasi sessiste di un prof a una studentessa scatenano la protesta all’Università di Brescia: “Ci ribelliamo”

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