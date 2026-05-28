Castel San Giorgio celebra gli 80 anni della Repubblica Italiana
Castel San Giorgio si prepara a celebrare l’80º anniversario della Repubblica Italiana con una cerimonia ufficiale. La manifestazione coinvolgerà rappresentanti istituzionali e cittadini, e si terrà in una location pubblica della città. La commemorazione si concentrerà sul ricordo della nascita della Repubblica e sui valori democratici, attraverso discorsi e momenti commemorativi. La festa si svolge in un contesto di partecipazione collettiva e di rispetto per l’evento storico.
Tempo di lettura: 2 minuti La Città di Castel San Giorgio si prepara a celebrare la Festa della Repubblica con una cerimonia istituzionale e partecipata, nel segno dell’unità, della memoria e dei valori democratici che fondano il nostro Paese. Martedì 2 giugno, alle ore 10:00, da Piazza Martiri d’Ungheria partirà il corteo accompagnato dalla Banda di Musica “Città di Castel San Giorgio”, diretta dal Maestro Antonio Esposito. Le celebrazioni proseguiranno alle ore 11:00 in Piazza Andrea Amabile con il saluto del Sindaco Paola Lanzara, delle Autorità civili, religiose e militari e con la deposizione della corona d’alloro in omaggio ai Caduti.... 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Princess Eugenie at 36: Celebrations Amid Ongoing Royal Controversy
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