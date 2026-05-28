castel san giorgio celebra gli 80 anni della repubblica italiana

Notizia in breve

Castel San Giorgio si prepara a celebrare l’80º anniversario della Repubblica Italiana con una cerimonia ufficiale. La manifestazione coinvolgerà rappresentanti istituzionali e cittadini, e si terrà in una location pubblica della città. La commemorazione si concentrerà sul ricordo della nascita della Repubblica e sui valori democratici, attraverso discorsi e momenti commemorativi. La festa si svolge in un contesto di partecipazione collettiva e di rispetto per l’evento storico.