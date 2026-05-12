Sinner scopre che Darderi ha battuto Zverev e gli scappa una risata | Me l'hanno detto in campo

Dopo aver vinto contro Andrea Pellegrino, il tennista italiano ha rivelato di aver saputo in tempo reale del risultato tra Darderi e Zverev, grazie a informazioni ottenute durante il match. Al momento della scoperta, ha sorriso spontaneamente e ha commentato l’episodio con una battuta, spiegando di averlo appreso in campo. La notizia ha fatto il giro nel circuito, attirando l’attenzione sui dettagli legati alla comunicazione tra i giocatori e il pubblico.

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