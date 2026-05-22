Francesco Vecchi nell’access prime time di Rete4 | condurrà 4 di Sera News

Francesco Vecchi sarà il conduttore dell’access prime time estivo di Rete4, dove prenderà il posto di 4 di Sera News. Il giornalista, già noto come volto di Mattino Cinque accanto a Federica Panicucci, guiderà questa fascia oraria durante la stagione estiva. La sua presenza in questa nuova collocazione televisiva è stata annunciata dalla rete, che ha comunicato il suo ruolo nel programma. La trasmissione andrà in onda nelle serate di questa fascia oraria, senza ulteriori dettagli sulla durata o sulla frequenza.

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