Francesco Vecchi nell’access prime time di Rete4 | condurrà 4 di Sera News
Francesco Vecchi sarà il conduttore dell’access prime time estivo di Rete4, dove prenderà il posto di 4 di Sera News. Il giornalista, già noto come volto di Mattino Cinque accanto a Federica Panicucci, guiderà questa fascia oraria durante la stagione estiva. La sua presenza in questa nuova collocazione televisiva è stata annunciata dalla rete, che ha comunicato il suo ruolo nel programma. La trasmissione andrà in onda nelle serate di questa fascia oraria, senza ulteriori dettagli sulla durata o sulla frequenza.
Sarà Francesco Vecchi il protagonista dell’access prime time estivo di Rete4. Il giornalista, volto di Mattino Cinque insieme a Federica Panicucci, sarà al timone di 4 di Sera News. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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