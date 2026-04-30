Ilary Blasi la reazione di Francesco Totti alle nozze con Bastian Muller

Nelle ultime settimane si sono diffuse voci sulle imminenti nozze tra la conduttrice e il suo compagno. Durante un’intervista a Verissimo, la donna ha lasciato intendere che il matrimonio potrebbe essere prossimo. La notizia ha suscitato molte conversazioni sui social e tra i fan, mentre il marito non ha ancora commentato pubblicamente la questione. La coppia non ha fornito dettagli ufficiali sulla data dell’evento.

Le nozze di Ilary Blasi con Bastian Muller stanno per diventare realtà, o almeno è questo che la conduttrice ha lasciato intendere a Verissimo. Davanti alla domanda di Silvia Toffanin sul possibile matrimonio con il compagno, la conduttrice non ha avuto dubbi: il “sì” è solo questione di carte. Ma se il futuro sembra già scritto, il presente le sta riservando qualche complicazione di troppo. L’udienza di divorzio da Francesco Totti, che si è tenuta a fine marzo, non è andata come previsto. E intanto, secondo le indiscrezioni, l’ex Capitano della Roma non sarebbe entusiasta di vedere la sua ex moglie all’altare. La reazione di Francesco Totti alle nozze di Ilary Blasi con Bastian Muller.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Ilary Blasi, la reazione di Francesco Totti alle nozze con Bastian Muller Notizie correlate Ilary Blasi e le future nozze con Bastian Muller, la reazione di Totti: “Non le vede di buon occhio”Ilary Blasi ha in programma di sposarsi con Bastian Muller, anche se al momento non c'è ancora una sentenza definitiva di divorzio con Francesco... Ilary Blasi parla per la prima volta delle nozze con Bastian Muller: “Sal Da Vinci come cantante”Ilary Blasi parla per la prima volta delle nozze con Bastian Muller dopo l’anello ricevuto lo scorso febbraio come promessa d’amore. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Ilary Blasi sposa Bastian Muller: spunta la reazione di Francesco Totti e (quella della figlia Chanel); GF Vip, Antonella Elia colpisce Paola Caruso con un cocco. Ilary Blasi costretta a intervenire; Grande Fratello VIP 2026: Il ritorno di Valeria e la reazione di Antonella; Grande Fratello, Valeria Marini entra nella casa: la Elia non la prenderà bene. Ilary Blasi e le future nozze con Bastian Muller, la reazione di Totti: Non le vede di buon occhioIlary Blasi ha in programma di sposarsi con Bastian Muller, anche se al momento non c'è ancora una sentenza definitiva di divorzio con Francesco Totti ... fanpage.it Ilary Blasi sposa Bastian Muller: spunta la reazione di Francesco Totti e (quella della figlia Chanel)Il retroscena è riportato dal settimanale Oggi che aggiunge anche dettagli sul rapporto tra la secondogenita della ex coppia e Noemi Bocchi, attuale compagna del padre ... today.it Future nozze con Bastian Muller Qual è stata la reazione di Francesco Totti e Chanel al matrimonio di Ilary Blasi - facebook.com facebook