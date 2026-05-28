Durante la conferenza stampa del giovedì prima del Gran Premio al Mugello, un pilota ha dichiarato di non sentirsi in corsa per il titolo mondiale e ha commentato che il circuito toscano favorisce la casa motociclistica di cui è ufficiale. Questa tappa rappresenta la settima del campionato MotoGP, e il rider ha partecipato alla conferenza stampa insieme ad altri piloti. La gara si svolgerà nel fine settimana e sarà la prima volta che il circuito ospiterà l'evento stagionale.

Francesco Bagnaia è stato uno dei protagonisti della conferenza stampa piloti del giovedì alla vigilia del weekend di gara del Mugello, in occasione della settima tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Pecco, nonostante un avvio di stagione troppo discontinuo ed in generale abbastanza deludente, va considerato uno dei possibili pretendenti alla pole position e alla vittoria nel Gran Premio d’Italia 2026. “ È il weekend migliore della stagione, è sempre fantastico arrivare in pista direttamente in macchina da casa tua. Percepisci più passione, vedi più gente nel circuito. Il layout del circuito è fantastico, sembra che quest’anno sarà anche molto caldo a livello climatico quindi sarà divertente “, esordisce Bagnaia in conferenza proiettandosi verso l’evento toscano. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Francesco Bagnaia realista: “Oggi non mi sento in lotta per il titolo. Mugello è una pista Ducati”

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