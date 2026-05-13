Francesco Bagnaia | Contento di tornare subito in pista Barcellona esalta le caratteristiche della Ducati

Lo scorso fine settimana, il pilota ha partecipato a una gara sul circuito di Bugatti, dove ha mostrato ottime prestazioni. Dopo l'evento, ha dichiarato di essere felice di poter tornare subito in pista, sottolineando come le caratteristiche della moto Ducati siano particolarmente adatte al circuito di Barcellona. La sua presenza e le sue parole attirano l'attenzione sulla sua stagione e sulle dinamiche della competizione.

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Francesco Bagnaia è stato uno dei principali protagonisti dello scorso weekend sul circuito Bugatti di Le Mans, firmando la pole position e centrando un solido secondo posto nella Sprint, ma la caduta in gara provocata da un piccolo inconveniente tecnico all’anteriore della sua moto ha reso oltremodo deludente il bilancio complessivo del round francese a livello di punti per il campionato. Pecco, autore di un pessimo avvio di stagione, si ritrova adesso addirittura a -85 dal leader della generale Marco Bezzecchi e a -84 dall’altro pilota ufficiale dell’Aprilia Jorge Martin. Un distacco davvero enorme dopo appena cinque Gran Premi, che rende estremamente difficile se non impossibile il suo obiettivo di tornare a battagliare per il titolo iridato nel 2026.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Francesco Bagnaia: “Contento di tornare subito in pista, Barcellona esalta le caratteristiche della Ducati” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Francesco Bagnaia parte forte a Le Mans: “Contento del feeling, giornata positiva. Spero non piova…”Si è chiuso con un bilancio positivo il venerdì di Le Mans per Francesco Bagnaia, capace di attestarsi in terza posizione nelle pre-qualifiche del... Leggi anche: Valentino Rossi avverte: Francesco Bagnaia si sente smarrito tra i problemi della Ducati. Temi più discussi: Francesco Bagnaia parte forte a Le Mans: Contento del feeling, giornata positiva. Spero non piova…; MotoGP Francia, Bagnaia: Il lavoro dei test paga. Felice di poter spingere; Ducati: Bagnaia contento nonostante la caduta, Marquez inizia il recupero dopo l'operazione; MotoGp, la riscossa di Bagnaia: conquista la pole position a Le Mans. Nella Sprint è secondo. Francesco Bagnaia è il tuo PoleSitter nel FrenchGP!!! reddit Francesco Bagnaia: Contento di tornare subito in pista, Barcellona esalta le caratteristiche della DucatiFrancesco Bagnaia è stato uno dei principali protagonisti dello scorso weekend sul circuito Bugatti di Le Mans, firmando la pole position e centrando un ... oasport.it Domenica senza punti per Ducati Lenovo, ma Bagnaia ha motivi per essere contento. Intanto Marquez è stato operato con successoDucati lascia Le Mans con uno zero in classifica: Bagnaia spiega perché il suo morale non è intaccato dalla caduta, mentre Marquez inizia il recupero fisico ... motorbox.com