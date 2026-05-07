Francesco Bagnaia | Il circuito di Le Mans può adattarsi alla Ducati i test mi hanno dato fiducia

Il pilota di MotoGP ha dichiarato che il circuito di Le Mans si adatta alla Ducati e che i test recenti gli hanno dato maggiore fiducia. In vista del prossimo fine settimana, Bagnaia si prepara a trovare il giusto feeling sulla pista francese, sperando di migliorare le sue prestazioni in questa gara. La sua attenzione è rivolta principalmente all’adattamento alla configurazione del circuito e alle sensazioni maturate durante i test.

In cerca di feeling. Francesco Bagnaia confida in qualcosa di diverso in vista del prossimo week end di MotoGP. Messi alle spalle il GP di Spagna e i test in-season sempre a Jerez de la Frontera, il Mondiale 2026 riprende con l’appuntamento di Le Mans (Francia), dove la squadra ufficiale della Ducati spera di trovare le soluzioni adeguate. Non è stato l’inizio di campionato che il Team Factory di Borgo Panigale sognava: da una parte la condizione fisica non eccelsa di Marc Marquez e dall’altra le difficoltà nel trovare le giuste sensazioni alla guida da parte di Francesco Bagnaia. A Jerez ha trionfato Alex Marquez e può essere una buona notizia in relazione al fatto che anche il fratellino di Marc abbia a disposizione una moto ufficiale.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Francesco Bagnaia: “Il circuito di Le Mans può adattarsi alla Ducati, i test mi hanno dato fiducia” Notizie correlate Leggi anche: Francesco Bagnaia: maggiore fiducia dopo i primi test con Ducati. Leggi anche: Marco Bezzecchi: “Mi piace il circuito di Le Mans, ho grandi motivazioni” Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Francesco Bagnaia rivela: Ottime indicazioni sull’aerodinamica, dobbiamo risolvere problemi di elettronica; MotoGP | GP Le Mans, Bagnaia: Circuito che può valorizzare il carattere della Desmosedici; Bagnaia tradito da un problema sulla Ducati: ecco perché si è ritirato in gara; Aprilia davanti a Ducati nel Test di Jerez. Francesco Bagnaia: Il circuito di Le Mans può adattarsi alla Ducati, i test mi hanno dato fiduciaIn cerca di feeling. Francesco Bagnaia confida in qualcosa di diverso in vista del prossimo week end di MotoGP. Messi alle spalle il GP di Spagna e i test ... oasport.it MotoGP | GP Le Mans, Bagnaia: Circuito che può valorizzare il carattere della DesmosediciPecco Bagnaia arriva a Le Mans dopo il buon test di Jerez e spera di tornare a lottare per la vittoria non solo in condizioni meteo particolari ma anche con pista asciutta. Il tre volte iridato della ... motograndprix.motorionline.com Moto GP, Francesco Bagnaia passerà in Aprilia dal 2027 - facebook.com facebook Francesco Bagnaia prova a guardare positivo: “Fondamentale la top10. Faccio fatica in staccata e percorrenza curva” - x.com