Francesco Bagnaia | Il circuito di Le Mans può adattarsi alla Ducati i test mi hanno dato fiducia

Da oasport.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il pilota di MotoGP ha dichiarato che il circuito di Le Mans si adatta alla Ducati e che i test recenti gli hanno dato maggiore fiducia. In vista del prossimo fine settimana, Bagnaia si prepara a trovare il giusto feeling sulla pista francese, sperando di migliorare le sue prestazioni in questa gara. La sua attenzione è rivolta principalmente all’adattamento alla configurazione del circuito e alle sensazioni maturate durante i test.

In cerca di feeling. Francesco Bagnaia confida in qualcosa di diverso in vista del prossimo week end di MotoGP. Messi alle spalle il GP di Spagna e i test in-season sempre a Jerez de la Frontera, il Mondiale 2026 riprende con l’appuntamento di Le Mans (Francia), dove la squadra ufficiale della Ducati spera di trovare le soluzioni adeguate. Non è stato l’inizio di campionato che il Team Factory di Borgo Panigale sognava: da una parte la condizione fisica non eccelsa di Marc Marquez e dall’altra le difficoltà nel trovare le giuste sensazioni alla guida da parte di Francesco Bagnaia. A Jerez ha trionfato Alex Marquez e può essere una buona notizia in relazione al fatto che anche il fratellino di Marc abbia a disposizione una moto ufficiale.🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Francesco Bagnaia: “Il circuito di Le Mans può adattarsi alla Ducati, i test mi hanno dato fiducia”

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