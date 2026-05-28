Francesca Manzini ha confermato via social la sua partecipazione alla festa organizzata per celebrare la vittoria di Alessandra Mussolini. La comica, nota per la sua versatilità professionale, sarà presente come “coreografa” anche dopo la conclusione del Grande Fratello Vip. La scelta di partecipare è stata comunicata con tono leggero e ironico, riflettendo il suo stile caratteristico. La festa si terrà nelle prossime settimane e vedrà la partecipazione di vari ospiti.

Francesca Manzini dice sì via social all’invito alla festa per la vittoria di Alessandra Mussolini. La comica dalle mille sfaccettature professionali, accetta con la leggerezza e l’ironia che la contraddistinguono. L’imitatrice e showgirl sarà alla festa organizzata dall’ex deputata nel ruolo di “coreografa”, un titolo che sa già di spettacolo e battuta. Il momento in cui ha dato la sua risposta è diventato subito virale proprio per il tono simpatico scelto da Francesca. Ha accettato in pieno stile “gelatara”, con un cono gelato in mano pronta da gustare, come a dire che la serata sarà dolce e tutta da assaporare. Un modo semplice e divertente per confermare la sua presenza e mettere subito tutti di buonumore con le “coreo” richieste da Alessandra. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Francesca Manzini accetta l’invito di Alessandra Mussolini: alla festa della vittoria sarà “coreografa” anche dopo il Gf Vip

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Francesca Manzini accetta l'invito e la sfida di Alessandra Mussolini per la festa vittoria

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