Dovete guardare GF Vip Alessandra Mussolini e Francesca Manzini beccate così dopo la finale | pubblico incredulo

Dopo la conclusione della finale del Grande Fratello Vip 2026, alcune protagoniste sono state fotografate mentre si trovavano insieme, suscitando sorpresa tra il pubblico. Le immagini mostrano Alessandra Mussolini e Francesca Manzini in compagnia, senza che siano stati comunicati dettagli sulla loro relazione o sul motivo dell'incontro. La scena ha attirato l’attenzione di chi seguiva la trasmissione, alimentando discussioni sui social e tra gli spettatori presenti. La finale ha segnato la conclusione di un'edizione molto seguita, con numerosi commenti online.

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La finale del Grande Fratello Vip 2026 ha chiuso una delle edizioni più seguite e commentate degli ultimi anni, riportando il reality al centro della conversazione televisiva e social. La conduzione di Ilary Blasi, affiancata da Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, ha accompagnato fino all’ultimo atto un percorso fatto di scontri, alleanze, confessioni e momenti di leggerezza. Il 19 maggio la Casa più spiata d’Italia ha spento definitivamente le luci su una stagione intensa, arrivata all’epilogo con gli ultimi inquilini ancora in gara: Alessandra Mussolini, Antonella Elia, Lucia Ilardo, Adriana Volpe, Raul Dumitras e Raimondo Todaro, quest’ultimo diventato finalista dopo aver superato Renato Biancardi al televoto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento GF Vip, rissa sfiorata fra Francesca Manzini e Alessandra MussoliniNon c’è pace al Grande Fratello Vip dove ormai i litigi sono all’ordine del giorno. GF Vip, Alessandra Mussolini attacca Francesca Manzini: “È uscita la tua vera natura”Durante le prove della coreografia nella Casa del GF Vip, Alessandra Mussolini attacca duramente Francesca Manzini: dalle critiche alla lite accesa,... Alessandra Mussolini vince il Gf Vip: l'infanzia con Sophia Loren, gli esordi, la carriera politica e il peso del cognomeAlessandra Mussolini vince il Grande Fratello Vip. La finale si chiude con lei e Antonella Elia nella Casa, mentre le luci si spengono una dopo l’altra. Un ultimo saluto alle stanze che, ... ilgazzettino.it Alessandra Mussolini vince il Gf Vip: l'infanzia con zia Sophia Loren, gli esordi, la malattia della mamma, la carriera in politicaAlessandra Mussolini vince il Grande Fratello Vip. La finale si chiude con lei e Antonella Elia nella Casa, mentre le luci si spengono una ... msn.com