gf vip rissa sfiorata fra francesca manzini e alessandra mussolini

Al Grande Fratello Vip si sono verificati nuovi scontri tra concorrenti. Recentemente, Francesca Manzini e Alessandra Mussolini sono state protagoniste di un acceso diverbio che ha rischiato di degenerare in una rissa. Le due si sono affrontate verbalmente, con scambi di parole intense, mentre gli altri partecipanti hanno cercato di calmare la situazione.

Non c’è pace al Grande Fratello Vip dove ormai i litigi sono all’ordine del giorno. Gli ultimi concorrenti che si sono scontrati – in modo piuttosto forte – sono Francesca Manzini e Alessandra Mussolini. Già nel corso dell’ultima diretta con Ilary Blasi, l’imitatrice e l’ex politica avevano evidenziato l’esistenza di tensioni, ma nelle ultime ore la situazione è diventata potenzialmente esplosiva. L’antipatia fra Francesca Manzini e Alessandra Mussolini. Che fra le due non scorresse buon sangue, come anticipato, ce ne eravamo già accorti. Secondo Alessandra Mussolini infatti Francesca Manzini starebbe “recitando una parte” e starebbe vivendo l’esperienza del Grande Fratello Vip restando nell’ombra di Raimondo Todaro e Adriana Volpe, due concorrenti con cui ha molto legato. 🔗 Leggi su Dilei.it

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