Ho bisogno di stare un po’ da sola sto bene Baci mamma Le cartoline da Firenze riaprono il caso di Barbara Corvi

Siamo a cavallo tra il 5 e il 6 novembre del 2009 quando nella cassetta della posta della casa della famiglia Lo Giudice a Montecampano di Amelia arrivano due cartoline. Sono entrambe state spedite da Firenze, la firma è quella di Barbara Corvi e i messaggi riportati sono – più meno – gli stessi.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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